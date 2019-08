Viola Davis incarnera Michelle Obama dans la série "First Ladies"

La star américaine Viola Davis ("La Couleur des sentiments", "How to Get Away with Murder") apparaîtra prochainement dans une nouvelle série télévisée, "First Ladies", bientôt diffusée sur la chaîne américaine Showtime. Elle y jouera le rôle de Michelle Obama, l'ancienne Première dame, dans un épisode d'une heure, selon CNN. Trois scénarios ont été commandés à Aaron Cooley.

Cette série d'anthologie lèvera le voile sur les vies personnelles et politiques de plusieurs Premières dames qui ont marqué l'histoire. La première saison se concentrera sur Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama. Cette dernière a déjà été représentée dans des films, mais jamais à la télévision. Elle a notamment été jouée par Tika Sumpter en 2016, dans le long-métrage "Southside With You".

Le projet est produit par JuVee Productions, la société de production de Viola Davis et de son partenaire Julius Tennon, Showtime et Lionsgate TV.