Vin Diesel va produire le prochain film "xXx 4"

L'acteur Vin Diesel, via sa société de production One Race Films, vient d'acquérir les droits de la franchise "xXx" et devrait débuter le tournage du quatrième opus en décembre prochain, rapportent les médias américains. La société de production The H Collective produira également le projet au côté de l'acteur américain.

Le réalisateur D. J. Caruso, qui a réalisé le dernier "xXx : Reactivated" en 2017, reprendra la casquette du réalisateur pour ce quatrième volet, toujours mené par Vin Diesel dans le rôle de Xander Cage.

Les trois premiers volets de la saga, "xXx" en 2002, "xXx 2 : The Next Level" en 2005 et "xXx : Reactivated" en 2017, ont rapporté plus de 694 millions de dollars au box-office mondial.

Pour le moment, l'acteur américain Vin Diesel sera à l'affiche du film "Avengers : Infinity War" dans les salles françaises le 25 avril prochain, dans lequel il prête sa voix au personnage de Groot des "Gardiens de la Galaxie".