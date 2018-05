Vin Diesel jouera dans la comédie "Muscle"

Vin Diesel a un nouveau projet. En parallèle de prêter sa voix à Groot dans "Avengers" et de son rôle de Dom Toretto dans "Fast and Furious" 9 et 10, l'acteur sera bientôt à l'affiche de la comédie d'action "Muscle", produite par STX Entertainment. "Je connais Vin depuis plus de dix ans après avoir travaillé étroitement avec lui sur la franchise Fast and Furious. J'ai hâte qu'il refasse ce genre de films", a expliqué Adam Fogelson, président de STXfilms, ce mercredi dans un communiqué dévoilé par The Hollywood Reporter.

"Muscle est le mélange parfait entre action et comédie. C'est ce qu'attendent ses millions de fans à travers le monde. Cela pourrait très bien devenir sa prochaine très grosse saga", a-t-il conclu.