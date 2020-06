Vanessa Paradis présidera l'édition 2020 du festival du cinéma américain de Deauville

La comédienne et chanteuse Vanessa Paradis présidera le jury du 46e Festival du cinéma américain de Deauville du 4 au 13 septembre prochain, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

En choisissant Vanessa Paradis, "c'est avant tout une artiste atypique et audacieuse que nous avons voulu honorer", écrit Bruno Barde, directeur du festival, rappelant les multiples facettes artistiques de la nouvelle présidente ainsi que "son parcours de femme responsable et engagée" dont le "talent" et la "notoriété séduisent tous les publics y compris au-delà de nos frontières".

"Depuis sa création en 1975, le Festival du cinéma américain de Deauville met en avant la diversité du cinéma américain, des grandes productions hollywoodiennes aux films indépendants" et présente "plus d'une soixantaine de films", soulignent les organisateurs.

Au cours de cette 46e édition, un hommage sera notamment rendu à Kirk Douglas, décédé en février dernier, qui avait participé deux fois à ce festival.

Pour cette édition particulière après la pandémie qui a paralysé de nombreux pays, le festival de Deauville présentera "des films événement" qui devaient être projetés au festival de Cannes qui n'a pas pu se tenir cette année, apprend-on sur son site internet.

L'édition 2019 du festival de Deauville avait été présidée par Catherine Deneuve.