Vanessa Kirby rejoint Dwayne Johnson dans le spin-off de "Fast and Furious"

Un an après la sortie de "Fast and Furious 8", le prochain opus de la saga se prépare. Réalisé par David Leitch, à qui l'on doit notamment "Deadpool 2", ce spin-off mettra de nouveau en scène le criminel Deckard Shaw et l'agent fédéral Luke Hobbs, Dwayne Johnson et Jason Statham reprenant leur rôle respectif. Vanessa Kirby jouera la sœur de Shaw, qui exerce le métier d'agent secret du MI5, annonce Variety.

C'est donc un nouveau film d'action pour Vanessa Kirby. L'actrice de 30 ans sera bientôt à l'affiche de "Mission impossible : Fallout", dans les salles obscures belges le 1er août prochain.

Le tournage de "Hobbs & Shaw" devrait commencer à l'automne et sortir au cinéma le 26 juillet 2019.