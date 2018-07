Uzo Aduba ("Orange is the New Black") au casting du drame romantique "Really Love"

Après le monde du petit écran, la révélation de "Orange is the New Black" a décroché un rôle au cinéma. C'est plus précisément pour un drame romantique que l'actrice Uzo Abuba a été choisie. Angel Kristi Williams vient de débuter le tournage à Baltimore (Maryland aux Etats-Unis).

L'histoire suit la vie d'un artiste affamé, incarné par Kofi Siriboe, au sein du milieu bourgeois de Washington D.C.. Essayant tant bien que mal de trouver sa place au sein du monde prestigieux de l'art, tout change lorsqu'une jeune étudiante en droit, jouée par Yootha Wong-Loi-Sing, débarque soudainement dans sa vie. Il devra choisir entre le tourbillon de l'amour et sa carrière de peintre en plein essor.

Derrière ce projet, on retrouvera le producteur de "Dear White People", Mel Jones, aux côtés de Charles D. King, Aaliyah Williams, Kim Roth et Angel Kristi Williams.

Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée ni le rôle que jouera Uzo Aduba. Elle sera d'ailleurs dès ce vendredi 27 juillet de retour dans la sixième saison de la comédie dramatique de Netflix, "Orange is the New Black".