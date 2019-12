Universal Pictures va envoyer une nouvelle version de "Cats" à des milliers de cinémas

Vendredi 20 décembre, jour de la sortie de "Cats" aux États-Unis, Universal a indiqué à des milliers de cinémas qu’ils allaient recevoir dès le dimanche une version mise à jour de la version cinématographique de la pièce d’Andrew Lloyd Webber, créée en 1978 pour Broadway et inspirée du recueil de poèmes de T. S. Eliot, "Old Possum’s Book of Practical Cats", publié en 1939. Le principal changement se trouvera dans les effets spéciaux, qui ont été améliorés. Le geste est inédit pour un film déjà sorti en salles, selon plusieurs professionnels du cinéma. La décision aurait été prise par Tom Hooper, le réalisateur.

Cette modification intervient alors que "Cats" n’a pas été bien accueilli par les critiques. Le long-métrage a également été boudé par le public américain avec seulement 6,5 millions de dollars de recettes en trois jours pour un budget s’élevant à 100 millions de dollars. Pour rappel, l’histoire de cette comédie musicale est celle d’une tribu de chats, appelée les Jellicle. Une nuit par an, ils se réunissent tous pour un bal et décident lequel d’entre eux pourra entrer au paradis de la Jellicosphère et renaître, afin d’avoir une nouvelle vie.

Côté casting, on retrouve Judi Dench (Old Deuteronomy), Taylor Swift (Bombalurina), Jennifer Hudson (Grizabella), James Corden (Bustopher Jones), Rebel Wilson (Jennyanydots), Steven McRae (Skimbleshanks), Ian McKellen (Gus), Jason Derulo (Rum Tum Tugger) et Idris Elba (Macavity). "Cats" sortira en Belgique le 25 décembre prochain.