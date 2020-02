Une suite officiellement en préparation pour "A couteaux tirés"

Le dirigeant de Lionsgate, Jon Feltheimer, et le directeur de la section films Joe Drake ont confirmé ce jeudi, lors d’une conférence avec les analystes de Wall Street, que le film "À couteaux tirés" ("Knives Out" en version originale), réalisé par Rian Johnson ("Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi", "Looper") aurait le droit à un deuxième opus, suite à son succès surprise au box-office mondial. Ils ont également annoncé que le long-métrage s’apprête à dépasser la barre des 300 millions de dollars au box-office international (pour un budget de 40 millions). La suite devrait se concentrer sur le personnage joué par Daniel Craig, le détective Benoit Blanc, enquêtant sur une nouvelle affaire, avec le retour du cinéaste Rian Johnson à la réalisation.

Pour rappel, "À couteaux tirés" met en scène deux investigateurs (Daniel Craig et Lakeith Stanfield), cherchant à résoudre un meurtre mystérieux, après qu’un riche et célèbre auteur de romans policiers (Christopher Plummer) est retrouvé mort lors d’une fête donnée dans un manoir, en l’honneur de son 85e anniversaire. La famille de la victime est constituée d’étranges personnages qui cachent tous de lourds secrets. Le casting comptait également Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome et Jaeden Martell.