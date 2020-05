Une nouvelle comédie pour Kaley Cuoco : "The Man From Toronto"

Réalisée par Patrick Hughes, la comédie d’action réunira à l’écran l’humoriste américain Kevin Hart, Woody Harrelson et l’ancienne star de "The Big Bang Theory" Kaley Cuoco. Prévu pour une sortie en septembre 2021, le film racontera les aventures d’un assassin expérimenté et d’un raté new-yorkais.

L’actrice de "The Big Bang Theory" a décidément un agenda chargé. Kaley Cuoco, l’interprète de Penny dans la série de CBS, vient d’être annoncée au casting de la comédie "The Man From Toronto". Elle donnera la réplique à l’humoriste et comédien Kevin Hart et Woody Harrelson qui a récemment rejoint le projet en remplacement de Jason Statham.

Cette comédie d’action racontera la rencontre entre le plus dangereux des tueurs à gages connu sous le surnom de "l’homme de Toronto", et un baratineur, bon à rien de New York dans un logement Airbnb. Une rencontre mortelle pour ces deux personnes dont la vie prendra un tournant étonnant.

Woody Harrelson jouera le rôle de cet assassin et Kevin Hart celui de ce loser new-yorkais, le personnage décroché par Kaley Cuoco n’a quant à lui pas encore été dévoilé.

Patrick Hughes ("Hitman&Bodyguard") réalisera ce long-métrage à partir d’un scénario signé par Robbie Fox et Chris Bremmer d’après une histoire de Jason Blumenthal. Ce dernier fera d’ailleurs partie des producteurs aux côtés de Todd Black et Steve Tiscg de Escape Artists.

Si des dates de tournage n’ont pas encore été avancées, Sony Pictures prévoit déjà de sortir le film "The Man From Toronto" le 17 septembre 2021 aux Etats-Unis. La date pour le marché français n’a pas été dévoilée pour le moment.

Après avoir joué pendant douze saisons dans "The Big Bang Theory" qui a pris fin en 2019, Kaley Cuoco a enchaîné avec la série "The Flight Attendant", attendue sur HBO Max, et a prêté sa voix à Harley Quinn dans la série animée du même nom sur le service de vidéo à la demande DC Universe.