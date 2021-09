"Un triomphe", l’un des meilleurs rôles de Kad Merad – Interview

Dans le film "Un Triomphe" réalisé par Emmanuel Courcol, Kad Merad trouve un de ses meilleurs rôles.

Depuis l’immense succès de "Bienvenue chez les Ch’tis", le comédien est devenu une valeur "bankable" de la comédie à la française, et un stakhanoviste des écrans avec plus ou moins de bonheur. Mais il se permet de temps en temps, une incursion dans des productions plus sérieuses, comme la série politique "Baron Noir" ou aujourd’hui, "Un triomphe".