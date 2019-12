Un documentaire sur Hugh Grant en préparation

L’acteur britannique Hugh Grant sera au centre d’un documentaire spécial qui reviendra sur sa carrière devant les caméras, mais qui évitera d’étaler sa vie privée qui a fait plus d’une fois la une des tabloïds. Baptisé "Hugh Grant : A Life On Screen", le documentaire de 60 minutes offrira aux fans une interview exclusive de l’acteur de "Coup de foudre à Notting Hill". Si la date exacte n’a pas été annoncée, le documentaire devrait être diffusé sur BBC Two en pleine période de Noël au Royaume-Uni.

Le documentaire retracera son ascension au sommet, depuis ses débuts dans la troupe de comédiens The Jockeys of Norfolk jusqu’à son premier gros succès populaire avec "Quatre mariages et un enterrement", qui l’a propulsé en haut du box-office. Il s’intéressera en outre au succès de la mini-série "A Very English Scandal", dans laquelle il tient l’un des rôles principaux aux côtés de Ben Whishaw. L’acteur britannique devenu incontournable pourra compter sur les témoignages de ses amis et anciens collègues, comme Andie MacDowell, Richard Curtis, Sandra Bullock ou Colin Firth, qui ont tous accepté de partager leurs souvenirs avec l’acteur face caméra.

"Hugh Grant : A Life On Screen" marque la nouvelle production de Whizz Kid Entertainment après avoir offert des documentaires sur Stephen Fry, Lenny Henry et Michael Palin. BAFTA Productions coproduit également le documentaire. En 2018, Hugh Grant avait fait un retour à la télévision grâce à la mini-série "A Very English Scandal", primée aux BAFTA et aux Emmy Awards en 2019. Hugh Grant était l’un des acteurs les plus populaires dans les années 90, grâce à ses succès au box-office, tels que "Quatre mariages et un enterrement", "Coup de foudre à Notting Hill", "Le journal de Bridget Jones" en 2001 ou le film très apprécié en période de Noël, "Love Actually".