Un ancien de "Lost" dans l'adaptation d'un best-seller pour le cinéma

Des années après avoir joué l'amant de Lady Diana au cinéma, Naveen Andrews revient en veuf acariâtre dans l'adaptation du roman "La librairie de l'île: L'Histoire épatante de M. Fikry et autres trésors" de Gabrielle Zevin, ont dévoilé les médias américains. L'acteur s'est surtout fait connaître du grand public pour ses rôles à la télévision, notamment dans "Lost : Les Disparus" et "Sense8".

Sans l'adaptation de "L'Histoire épatante de M. Fikry et autres trésors", Naveen Andrews, qui a incarné Sayid Jarrah dans la série "Lost", interprétera le personnage principal, A.J. Fikry, un libraire misanthrope vivant dans une petite ville du Massachusetts qui rejette encore plus les interactions avec les gens depuis la mort de sa femme Nic. L'arrivée de la petite Maya va alors complètement bouleversée sa vie morose et l'emporter dans un tourbillon d'événements plus étonnants les uns que les autres. Une rencontre qui va aider le veuf éploré à redécouvrir les joies de la vie. Pour le moment, aucun autre nom n'a été annoncé au casting.

Le choix de Naveen Andrews pour le rôle principal s'était imposé pour l'auteure Gabrielle Zevin qui tenait à rester fidèle à son histoire en attribuant le rôle à un acteur d'origine d'Asie du sud. L'Américaine adaptera elle-même son roman au grand écran. Hans Canosa assurera quant à lui la réalisation.

Paru en 2015 en France, le roman "La librairie de l'île: L'Histoire épatante de M. Fikry et autres trésors" s'est depuis vendu à plus de 4,5 millions de copies à travers le monde, et ce dans plus de trente langues différentes.

Naveen Andrews signe ainsi son retour au cinéma six ans après "Diana" d'Oliver Hirschbiegel dans lequel il jouait le rôle de l'amant de Lady Di, Hasnat Khan, aux côtés de Naomi Watts. Entre-temps, l'acteur était revenu au petit écran dans la série "Once Upon a Time in Wonderland" dans la peau du personnage de Disney, Jafar. Il avait également tenu un rôle dans la série devenue culte "Sense8" de 2015 à 2018.