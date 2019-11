Un acteur de "The Big Bang Theory" va développer une comédie autour de l'eSport

Baptisée "The Squad", la série s'intéressera au monde de l'eSport, selon la presse américaine. Johnny Galecki, l'interprète de Leonard Hofstadter y interviendra comme producteur exécutif. Pour le moment, la série est au début de son développement dans les couloirs de NBC.

Depuis la fin de la série désormais culte "The Big Bang Theory" en mai dernier, Johnny Galecki s'est consacré à un autre projet pour la télévision. Celui qui jouait le rôle de Leonard Hofstadter va développer une comédie autour de l'eSport pour laquelle il retrouvera Anthony Del Broccolo, l'un des scénaristes et producteurs de "The Big Bang Theory".

Baptisée "The Squad", cette comédie, aux épisodes de trente minutes, suivra une bande d'amis, et même des ennemis, qui se retrouvent autour de leur amour de la compétition de l'eSport. La série explorera également comment ces outsiders ont trouvé leur propre tribu après des années à être considérés comme des individus en marge de la société.

Johnny Galecki interviendra en tant que producteur exécutif à travers sa société Alcide Bava aux côtés d'Anthony Del Broccolo qui signera également le scénario. Warner Bros. TV, qui produisait la comédie "The Big Bang Theory", est également impliquée dans la production.

La société de production Alcide Bava produit déjà la comédie "Living Biblically" depuis 2018 qui s'est malheureusement arrêtée à l'issue de sa première et unique saison sur CBS.

Johnny Galecki a connu un succès international grâce à l'immense raz-de-marée de "The Big Bang Theory", diffusé de 2007 à 2019 sur CBS. Depuis, l'acteur américain a repris son ancien personnage de David Healy de "Roseanne" dans le spin-off "The Conners", dans lequel il a d'ailleurs retrouvé son ancienne collègue de "The Big Bang Theory" Sara Gilbert.