Uma Thurman, engagée par Netflix pour "Chambers"

Après "Imposters" en 2017, Uma Thurman va ajouter une nouvelle série télévisée à sa filmographie. Elle tiendra l'un des rôles principaux de cette fiction surnaturelle produite par le studio Super Deluxe et distribuée par Netflix.

Créée et imaginée par Leah Rachel, "Chambers" tournera autour d'une patiente qui a subi une greffe du cœur après une attaque cardiaque. Elle voudra en savoir plus sur cette mystérieuse donneuse qui lui a sauvé la vie. Mais plus elle se rapprochera de la vérité, plus elle commencera à devenir comme elle.

Uma Thurman ("Kill Bill", "Pulp Fiction") jouera Nancy, la mère de la donneuse, annonce Deadline. Elle se rapprochera beaucoup de la jeune receveuse et se rendra bientôt compte que sa fille n'est peut-être pas morte, comme elle le pensait.

Pour cette première saison, Netflix a commandé dix épisodes qui devraient être diffusés sur la plateforme en janvier 2019.