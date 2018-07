Tracy Letts jouera Henry Ford dans le biopic de James Mangold

Le biopic automobile mené par Fox et le réalisateur James Mangold étoffe à nouveau son casting. Après l'arrivée de Christian Bale, Matt Damon ou Jon Bernthal, c'est au tour de Tracy Letts d'apposer son nom au générique.

Vu dernièrement dans "Pentagon Papers" de Steven Spielberg ou "Lady Bird" de Greta Gerwig, l'acteur américain viserait le rôle de Henry Ford II, président de Ford, constructeur automobile américain.

Le long-métrage suivra une équipe d'ingénieurs et de concepteurs menée par Carroll Shelby, un visionnaire dans le monde de l'automobile, incarné par Matt Damon, et Ken Miles, joué par Christian Bale, son pilote britannique. Le duo est dépêché par Henry Ford II et Lee lacocca (Jon Bernthal) pour concevoir une voiture capable de vaincre l'empire Ferrari lors des 24h du Man en 1966. Un grand projet d'envergure pour Henry Ford II après avoir engagé des négociations avec Enzo Ferrari pour acheter l'entreprise Ferrari. Des pourparlers qui se sont soldés par un échec en 1963 après des disputes quant au contrôle de la division compétition.

Le biopic sera réalisé par James Mangold d'après un scénario de Jez et John-Henry Butterworth ("Edge of Tomorrow"). Le film sortira le 28 juin 2019 dans les salles américaines.