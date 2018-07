"Top Gun : Maverick" : Miles Teller sera le fils de Goose

Miles Teller va goûter à l'ivresse de la vitesse. L'acteur américain a été choisi pour incarner le fils du regretté Nick "Goose" Bradshaw, interprété par Anthony Edwards. Il sera également le petit protégé de Maverick, devenu instructeur sur la base de formation Top Gun. Dans le premier volet, Goose était le copilote et fidèle ami de Pete "Maverick" Mitchell, incarné par Tom Cruise.

Alors que le tournage de ce deuxième opus tant attendu a commencé début juin, Tom Cruise avait récemment testé les talents de Glen Powell, Nicholas Hoult et Miles Teller avant de choisir ce dernier. Le long-métrage, réalisé par l'Américain Joseph Kosinski, produit par Jerry Bruckheimer, Skydance et Tom Cruise, est attendu le 12 juillet 2019 aux Etats-Unis. En Belgique, le "Top Gun : Maverick" devrait être disponible dès le 31 juillet 2019.

Si le synopsis reste encore flou et le casting maigre, on sait déjà que Maverick sera de retour sur la base d'aviation Top Gun en tant qu'instructeur. Il devra faire face aux nouvelles technologies de drones et aux avions de chasse de cinquième génération. L'acteur de "Mission : Impossible" retrouvera Val Kilmer dans la peau de Iceman. Ce dernier reprendra son rôle de Tom Kazansky, le rival de Maverick qui avait fini par se lier d'amitié avec lui.

Devenu culte, "Top Gun", réalisé en 1986 par Tony Scott, avait cumulé plus de 353 millions de dollars au box-office mondial. Un succès cinématographique pour Tom Cruise qui fut élevé au rang de star hollywoodienne. A ses côtés Val Kilmer, Anthony Edwards, Meg Ryan et Kelly McGillis partageaient l'affiche du film.

Quant à Miles Teller, l'acteur retrouvera le réalisateur Joseph Kosinski qui l'avait déjà dirigé dans "Only the Brave" en 2017 aux côtés de Josh Brolin. Après s'être fait connaître grâce à la trilogie "Divergente" aux côtés de Shailene Woodley et Theo James, Miles Teller a fait partie de la nouvelle adaptation des "4 Fantastiques" de Josh Trank et a participé à "Whiplash" de Damien Chazelle. L'acteur sera prochainement à l'affiche de "Too Old to Die Young", une série signée Nicolas Winding Refn attendue sur la plateforme d'Amazon.