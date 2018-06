"Top Gun 2" : Val Kilmer sera de retour aux côtés de Tom Cruise

"Top Gun : Maverick" se précise de plus en plus. Alors que Tom Cruise reprendra son rôle légendaire de Pete "Maverick" Mitchell, c'est au tour de Val Kimer de revenir dans la suite du film culte des années 80, rapporte The Wrap. Dans le premier opus, qui a révélé Tom Cruise au grand public, Val Kilmer incarnait Tom Kazansky alias Iceman. Les deux personnages au premier abord ennemis devenaient alors amis après avoir gagné mutuellement leur respect.

Dans "Top Gun : Maverick", Pete "Maverick" Mitchell reprendra du service en tant qu'instructeur sur la base de formation Top Gun. Cette suite suivra les nouveaux pilotes dans un monde où la technologie des drones a remplacé les anciennes méthodes d'aviation devenues obsolètes. C'est l'Américain Joseph Kosinski qui signe la réalisation de ce deuxième opus, aidé par Eric Warren Singer ("Only the Brave"), Peter Craig ("The Hunger Games") et Justin Marks ("Le Livre de la jungle") au scénario.

Le long-métrage sortira au cinéma le 12 juillet 2019 aux Etats-Unis et le 31 en Belgique.

Tony Scott, réalisateur du premier "Top Gun" en 1986, avait commencé à travailler sur la suite des aventures de Maverick avec Tom Cruise avant de se suicider en 2012. Le premier opus mené par Tom Cruise, Kelly McGillis et Val Kilmer avait engrangé plus de 353 millions de dollars au box-office mondial.