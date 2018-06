"Top Gun 2" : Tom Cruise partage la première photo de "Maverick"

Trente-deux ans après "Top Gun", qui a déchaîné les passions et fait de Tom Cruise une vedette internationale, le tournage du deuxième volet vient de débuter aux Etats-Unis. C'est Tom Cruise lui-même qui a partagé la première photographie de "Top Gun : Maverick" sur son compte Twitter le jeudi 31 mai.

L'acteur américain reprend son rôle culte de Pete "Maverick" Mitchell et s'affiche dans un teaser où son personnage regarde un avion au loin en tenue de pilote. Une première photographie accompagnée d'une légende : "Feel the need", en référence à la célèbre réplique du film : "I feel the need... The need for speed" ("A nous l'ivresse, l'ivresse de la vitesse").

Bien que le synopsis de cette suite reste encore plein de mystères, des détails ont néanmoins fuité. Pete "Maverick" Mitchell sera de retour en tant qu'instructeur sur la célèbre base de formation Top Gun. Ses jeunes pilotes devront se confronter à la nouvelle technologie des drones et aux avions de chasse de cinquième génération.

L'Américain Joseph Kosinski prend la place de Tony Scott à la réalisation de cette suite très attendue. Ce dernier avait travaillé en collaboration avec Tom Cruise sur la suite avant de se suicider en 2012. Ce n'est pas la première fois que Tom Cruise travaille avec Joseph Kosinski. Le réalisateur l'avait dirigé dans "Oblivion" en 2013. Pour le scénario, on retrouvera Eric Warren Singer ("Only the Brave"), Peter Craig ("The Hunger Games : Mockingjay") et Justin Marks ("The Jungle Book").

Le film de Paramount Pictures, produit par Jerry Bruckheimer Films et Skydance, n'a pas encore dévoilé tout son casting mais devrait sortir dans les salles américaines le 12 juillet 2019.

Le premier volet, avec Kelly McGillis, Val Kilmer, Tom Skerritt, Anthony Edwards et Meg Ryan, avait engrangé plus de 353 millions de dollars au box-office mondial en 1986.