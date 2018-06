Toni Collette mène l'enquête pour Netflix

L'actrice américaine jouera aux côtés de Merritt Wever et Kaitlyn Dever dans la série limitée "Unbelievable", prévue prochainement sur Netflix, selon The Hollywood Reporter.

Trois femmes pour interpréter une histoire ayant remporté le prix Pulitzer en 2016. Lisa Cholodenko ("The L Word") et Netflix ont annoncé les trois premières actrices d'une série basée sur l'article "Une incroyable histoire de viol".

Toni Collette, Merritt Wever ("Nurse Jackie", "The Walking Dead") et Kaitlyn Dever sont les premiers noms du casting de la nouvelle série de Netflix "Unbelievable". Les deux premières incarneront des inspectrices de police chargé d'enquêter sur le viol présumé d'une adolescente. Cette dernière, accusée de mentir, sera jouée par Kaitlyn Dever ("Last Man Standing").

Le trio féminin sera dirigé lors des trois premiers épisodes par Lisa Cholodenko, réalisatrice américaine derrière le film "Tout va bien ! The Kids Are All Right" et les séries "The L Word" et "Olive Kitteridge".

Connue pour ses rôles dans "United States of Tara", "Little Miss Sunshine" ou "Sixième sens", Toni Collette est actuellement à l'affiche du film d'horreur "Hérédité".