Tom Holland révèle le titre du prochain Spider-Man

Tom Holland est désormais célèbre pour ne pas toujours être muet comme une tombe face aux alertes spoilers et il fort probable que Marvel ait joué là-dessus en laissant l'acteur de 22 ans fuiter l'information dans une petite vidéo sur Instagram.

"Spider-Man: Far From Home" sera donc le titre du deuxième opus de l'araignée et son alter égo Peter Parker, version Tom Holland. "Far From Home" sera le premier film Marvel après le très attendu "Avengers 4" et devrait sortir le 5 juillet 2019, deux mois après la sortie de la suite d'"Infinity War".

Quelques éléments de la trame sont déjà connus et la fin du film des Avengers aura des répercussions immédiates sur l'histoire. Le comédien Jake Gyllenhaal incarnera le méchant du film, Mysterio, maître de l'illusion.

Le premier film avec Tom Holland avait été une énorme réussite en salles avec plus de 880 millions de dollars de recettes et également pour les critiques. "Spider-Man 2: Far From Home" constitue le 4e film Marvel à venir après "Ant-Man et la Guêpe" (18 juillet 2018), "Captain Marvel" (6 mars 2019) et "Avengers 4".