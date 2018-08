Tom Hardy se dévoile en Al Capone pour "Fonzo"

Ce n'est pas la première photo à faire surface sur les réseaux sociaux. Tom Hardy lui-même n'avait pas hésité à partager des clichés lors du tournage à la Nouvelle-Orléans. Ce dernier a débuté en avril dernier et a réuni l'actrice américaine Linda Cardellini ("Mad Men") dans la peau de Mae, la femme d'Al Capone, et Matt Dillon ("The House that Jack Built") dans celle de Johnny, le plus fidèle ami du gangster. Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") et Kathrine Narducci ("Les Soprano") prêtent respectivement leurs traits au docteur Karlock et à Rosie, l'une des sœurs du criminel.

"Fonzo" racontera l'histoire de la vie d'Al Capone à l'âge de 47 ans, lorsque la démence s'empare de son esprit, suivie de son emprisonnement de presque dix ans. Le passé et le présent s'entremêleront dans la mémoire du gangster le plus connu de l'histoire et l'un des plus violents.

Al Capone a régné sur Chicago d'une main de fer pendant la Prohibition, au début du XXe siècle. Sans pitié, le gangster a été finalement arrêté pour fraude fiscale en 1931 et emprisonné pendant huit années avant de s'éteindre à l'âge de 48 ans, en 1947. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée pour "Fonzo", mais le réalisateur a déclaré sur Twitter : "Profitez du trailer dans deux mois, les foufous". De quoi faire patienter les fans.

Tom Hardy sera également à l'affiche de "Venom", le prochain film issu des comics Marvel, où il donnera la réplique à Michelle Williams.