Timothee Chalamet incarnera Bob Dylan dans un biopic consacré à l'icône du rock folk

L’acteur, actuellement à l’affiche des "Filles du docteur March" de Greta Gerwig, a décroché le rôle principal du prochain long-métrage de James Mangold ("Le Mans 66", "Logan", "3h10 pour Yuma"). Après "I’m Not There" de Todd Haynes, sorti en 2007, Bob Dylan fera de nouveau l’objet d’un film, cette fois réalisé par James Mangold. Distribué par Fox Searchlight, ce biopic sera basé sur le livre d’Elijah Wald, "Dylan Goes Electric", publié en 2015. Écrit par Jay Cocks, le scénario se concentrera sur la métamorphose de l’artiste, d’un simple chanteur de folk en une véritable rock star.

Bob Dylan produira le film et collaborera avec Mangold et Fox Searchlight, qui a acheté les droits musicaux. Timothee Chalamet a été choisi pour interpréter Dylan. L’acteur a le vent en poupe depuis sa performance dans "Call Me By Your Name" (2017) qui lui a valu une nomination aux Oscars. Avant ce projet, d’autres longs-métrages sur des icônes musicales ont été réalisés ces dernières années dont "Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury) et "Rocketman" (Elton John) qui ont été des succès publics et critiques.