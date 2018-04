Tilda Swinton et Hugh Laurie rejoignent Dev Patel dans "David Copperfield"

Il fallait un casting d'exception pour s'attaquer à l'oeuvre de Charles Dickens. Le réalisateur Armando Iannucci a donc réuni la fine fleur du cinéma britannique pour son interprétation moderne du roman "David Copperfield". Après l'arrivée de Dev Patel dans le rôle-titre de "The Personal History of David Copperfield", ce sont Tilda Swinton ("Le Monde de Narnia"), Hugh "Dr House" Laurie, Ben Whishaw ("Skyfall"), Morfydd Clark ("Love & Friendship"), Anthony Welsh ("The Last Girl") et Rosalind Eleazar ("Howards End") qui rejoignent l'aventure dickensienne.

"The Personal History of David Copperfield" retracera le parcours semé d'embûches du héros de Dickens, orphelin de père dès la naissance, ainsi que sa lente ascension sociale. Distribué par Filmnation, le film doit entrer en production cet été au Royaume-Uni sous la direction d'Armando Ianucci, créateur de la série "Veep" et réalisateur de la comédie satirique "La Mort de Staline".

Inspiré de la vie de Dickens, le roman "David Copperfield" est un incontournable de la littérature britannique plusieurs fois adapté à la télévision, au cinéma et à la radio.