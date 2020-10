Thomas Jefferson Byrd, l'acteur de Spike Lee, abattu en rue

L'acteur américain de cinéma et de théâtre Thomas Jefferson Byrd, qui est apparu dans plusieurs films du réalisateur Spike Lee, a été abattu à Atlanta le week-end dernier, annonce la police. M. Byrd a été retrouvé dans la rue samedi soir avec de multiples blessures par balle dans le dos. Les services d'urgence ont pu le réanimer mais l'homme âgé de 70 ans est décédé peu de temps après.

L'acteur a joué dans les films et séries de Spike Lee, notamment "He Got Game", "Set It Off" et "The Very Black Show". En outre, Byrd a joué dans le film nominé aux Oscars "Ray". Il a également joué un rôle dans la série Netflix 2017 "Nola Darling n'en fait qu'à sa tête" réalisé par Lee.

L'homme a également eu du succès au théâtre: en 2003, il a remporté un Tony Award pour son rôle dans "Ma Rainey's Black Bottom".

Spike Lee a réagi avec tristesse à la nouvelle: "C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer que notre bien-aimé Thomas Jefferson Byrd a été assassiné à Atlanta", a-t-il déclaré.