"The Woman in the Window" : une date pour le prochain film avec Amy Adams

Amy Adams enchaîne les thrillers. Annoncée au casting de "The Woman in the Window" des studios Fox 2000, le film vient de dévoiler sa date de diffusion. Le long-métrage, réalisé par Joe Wright, arrivera sur le grand écran le 4 octobre 2019 dans les salles obscures américaines. Pour le moment, aucune date française n'a été annoncée.

Dans cette adaptation du best-seller d'A.J. Finn, "La Femme à la Fenêtre", Amy Adams incarnera Anna Fox, une psychologue agoraphobe, qui passe son temps à boire, à se bourrer de bétabloquants et à regarder des vieux films en noir et blanc. Cette femme, séparée de son mari et de leur fille Anna, espionne ses voisins et notamment la famille Russel, des parents et leur adolescent, qui vient tout juste d'emménager. Tout bascule quand Anna est témoin d'un crime.

Le roman est sortie dans les librairies en janvier 2018 et a rencontré un succès considérable avec plus d'un million d'exemplaires vendus aux Etats-Unis.

L'actrice de 43 ans sera également à l'affiche de la minie-série événement "Sharp Objects", dans laquelle elle tient le rôle principal, le 8 juillet sur HBO aux Etats-Unis. La série façon thriller, également adaptée du roman de Gillian Flynn, suivra la journaliste Camille Preaker de retour dans sa ville natale, théâtre de meurtres violents. Un lieu gorgé de souvenirs douloureux pour la jeune femme qui retombe dans ses vieux démons.