"The Woman in the Window" : Gary Oldman collaborera de nouveau avec Joe Wright

Gary Oldman a choisi de travailler une nouvelle fois avec le réalisateur qui lui a permis de décrocher le premier Oscar de sa carrière il y a quelques mois grâce à son interprétation de Winston Churchill dans "Les Heures sombres".

Le Hollywood Reporter l'annonce : l'acteur rejoint Amy Adams dans "The Woman in the Window", un thriller psychologique réalisé par Joe Wright. Adapté du roman du même nom de A. J. Finn, l'histoire se concentre sur une femme, recluse dans son appartement new-yorkais, incapable de s'aventurer à l'extérieur. Le docteur Anna Fox (Amy Adams) passe ses journées à boire du vin, regarder de vieux films, se souvenir du bon vieux temps, et espionner ses voisins. Elle sera le témoin d'un crime qui a lieu au sein d'une famille voisine. Mais personne, même la police, ne la croira. Gary Oldman jouera le père de cette mystérieuse famille.

Outre "The Woman in the Window", Gary Oldman a également un autre projet de film : il sera à l'affiche du prochain Steven Soderbergh, "The Laundromat", qui retracera le scandale des Panama Papers. Il donnera la réplique à Meryl Streep et Antonio Banderas.