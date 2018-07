"The Last Thing He Wanted" : Anne Hathaway donnera la réplique à Ben Affleck

Dee Rees s'offre un casting cinq étoiles pour son prochain film. La réalisatrice de la série "Empire" et du drame "Mudbound" dirigera Ben Affleck, Anne Hathaway, Willem Dafoe ou encore Toby Jones dans "The Last Thing He Wanted". C'est la deuxième fois que Ben Affleck collabore avec Netflix après "Triple Frontier" de J.C. Chandor, attendu pour 2019.

L'intrigue tourne autour d'une ancienne journaliste du Washington Post, Elena McMahon (Anne Hathaway), qui se retrouvera au cœur d'un trafic d'armes pour le gouvernement américain. Elle devra gérer les espions, les militaires et les erreurs de son père.

Le tournage commencera cet été à Porto Rico. Le film sera diffusé en 2019.