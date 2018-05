"The Last Thing He Wanted" : Anne Hathaway au casting du prochain film de Dee Rees

Anne Hathaway incarnera la journaliste Elena McMahon dans "The Last Thing He Wanted", annonce le Hollywood Reporter. Cette dernière quitte son emploi au Washington Post pour prendre soin de son père après la mort de sa mère. Elle se retrouvera au cœur d'un trafic d'armes pour le gouvernement américain et devra gérer les espions, les militaires et les erreurs de son père. L'histoire est basé sur thriller que Joan Didion a écrit en 1996.

C'est Dee Rees, co-auteure du script avec Marco Villalobos, qui réalisera "The Last Thing He Wanted". Elle collaborera donc une nouvelle fois avec Netflix, après "Mudbound" l'année dernière. Un succès critique qui avait reçu quatre nominations aux Oscars.

Le tournage commencera cet été.