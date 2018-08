"The First" : Sean Penn se dévoile dans les premières images de la bande-annonce officielle

La plateforme Hulu vient de dévoiler la première bande-annonce officielle de "The First", sa première série de science-fiction avec Sean Penn dans le rôle principal. La première saison sera disponible en intégralité dès le 14 septembre.

Après un premier teaser qui laissait vaguement entrevoir quelques images de l'intrigue, la première bande-annonce de "The First" dévoile plus en détails les confins de la conquête spatiale. L'histoire suivra la vie compliquée de plusieurs astronautes engagés pour mener à bien une mission sur Mars afin d'établir une colonie. Une mission qui pourra mettre leur vie en péril dans l'espace ainsi que perturber leurs proches restés sur Terre

La plateforme de streaming Hulu mettra en ligne tous les épisodes de la première saison dès le vendredi 14 septembre, bousculant ainsi sa stratégie habituelle qui consiste à diffuser un épisode par semaine comme tel était le cas pour sa série phare "The Handmaid's Tale".

L'acteur oscarisé Sean Penn incarnera le rôle de Tom Hagerty, un astronaute aux commandes d'une équipe dont la mission sera de débarquer sur Mars afin d'établir une colonie. Une mission difficile qui mettra en péril leur vie aussi bien dans l'espace que sur Terre mais capitale pour le bien de huit milliards de personnes.

Aux côtés de l'interprète de "Harvey Milk", on retrouvera Natasha McElhone ("Californication"), James Ransone connu pour son rôle de Ziggy Sobotka dans la série "The Wire", Lusagay Hamilton ("House of Cards"), Hannah Ware ("Hitman : Agent 47"), Rey Lucas ("Orange is the New Black") et Melissa George, connue pour son rôle de Sadie Harris dans la série "Grey's Anatomy".