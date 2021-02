The Batman : Colin Farrell méconnaissable sous le maquillage du Pingouin

Car Farrell est bel et bien méconnaissable sous les traits du célèbre méchant, représenté petit et rondouillard dans les comics et les autres adaptations (on se souvient de son incarnation par Danny DeVito , dans Batman, le défi en 1992).

On doit donc cette impressionnante transformation à Mike Marino, spécialiste de la transformation physique, qui a travaillé sur de nombreux films d'horreurs et fantastiques. Il est également derrière les prothèses qui ont donné 20 ans de plus à Robert de Niro dans The Irishman de Scorcese, et celles qui permettront à Eddy Murphy de se glisser sous la peau de plusieurs personnages dans Un prince à New-York 2.

The Batman, dont le tournage a pris du retard durant le confinement, et qui a dû être stoppé lorsque Robert Pattinson (Batman en personne) a été testé positif au Covid-19, devrait sortir sur les écrans en mars 2022. Outre Farrell et Pattinson, on retrouvera également à l'affiche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, John Turturro et Jeffrey Wright.