"Terminator : Dark Fate" en tête du Box-office mondial mais en-deçà des attentes

Pour la deuxième semaine consécutive, Angelina Jolie et Joaquin Phoenix conservent respectivement la deuxième et troisième place au classement mondial avec "Maléfique : Le Pouvoir du Mal" et "Joker", selon les données chiffrées de Comscore. Face à eux, Linda Hamilton prend la tête avec "Terminator : Dark Fate" de Tim Miller, qui reste pourtant un flop mondial.

Bien qu'il soit premier du classement pour son deuxième week-end au cinéma depuis sa sortie en octobre dernier, "Terminator : Dark Fate" est une énième déception pour Paramount, Skydance et 20th Century Fox. Le sixième opus de la franchise mythique a récolté plus de 101,9 millions de dollars lors de son deuxième week-end d'exploitation, dont 29 millions après sa sortie sur le sol américain le vendredi 1er novembre, d'après les chiffres rapportés par ComScore. Jusqu'à présent, le film d'action cumule 123,6 millions de dollars de recettes dans le monde alors que 185 millions de dollars lui avaient été alloués rien que pour la production, sans compter le budget marketing, précise Variety.

Malgré un démarrage en deçà des attentes de la production, la sortie américaine de "Terminator : Dark Fate" a permis à Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger de battre Joaquin Phoenix et son terrible "Joker". Ce dernier conserve tout de même sa troisième place au box-office mondial en amassant près de 51 millions de dollars supplémentaires. Le milliard est désormais à portée de mains pour Todd Phillips puisque son long-métrage atteint les 934 millions de dollars de recettes dans le monde, véritable témoignage d'un engouement planétaire.

En deuxième position, on retrouve Angelina Jolie dans la peau de la méchante Maléfique. Le deuxième volet, "Maléfique : Le Pouvoir du Mal", se maintient sur la deuxième marche du podium avec un peu plus de 52,6 millions de dollars pour son troisième week-end d'exploitation. Depuis sa sortie en octobre dernier, le film fantastique avec Elle Fanning affiche plus de 383 millions de dollars de recettes dans le monde. Le premier opus, "Maléfique", sorti en 2014, avait capitalisé au total plus de 758 millions de dollars au box-office mondial.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

1. Terminator : Dark Fate - 101,9

2. Maléfique : Le Pouvoir du Mal - 52,7

3. Joker - 50,9

4. Better days - 47,8

5. La Famille Addams - 34,4

6. Weathering with You -26,2

7. Retour à Zombieland - 14,3

8. Harriet - 12

9. Das perfekte Geheimnis - 11,6

10. Abominable - 8,8