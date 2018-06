"Tax Collector" : Shia LaBeouf présent dans le prochain thriller de David Ayer

Les deux hommes travailleront de nouveau ensemble quatre ans après "Fury" où le cinéaste avait dirigé Shia LaBeouf, Brad Pitt et Logan Lerman dans un film sur la Seconde Guerre mondiale.

David Ayer, qui a connu un énorme succès avec son sixième long-métrage, "Suicide Squad", écrira et réalisera ce nouveau thriller. Le Hollywood Reporter révèle que Shia LaBeouf ("Des hommes sans loi", "Wall Street : L'argent ne dort jamais") et Bobby Soto ("A Better Life") feront partie du casting.

Les détails du scénario sont gardés confidentiels. Mais selon Deadline, le film sera un retour aux sources pour Ayer, proche de "Training Day" qu'il avait écrit en 2001, et "End of Watch" (2012).

David Ayer devrait tourner "Tax Collector" cet été à Los Angeles avant de s'occuper de la suite de "Bright".