Susan Sarandon à l'affiche du drame "Viper Club"

Alors qu'elle tiendra l'affiche du prochain film de Xavier Dolan, "Ma vie avec John F. Donovan", Susan Sarandon présentera également au Festival international du film de Toronto "Viper Club", le thriller dramatique signé Maryam Keshavarz dans lequel elle tient le rôle principal.

Susan Sarandon sera de retour au cinéma dès cet automne dans le thriller "Viper Club", annoncent les médias américains. La compagnie tenue par Google a réussi à conclure un marché avec Roadside Attraction pour proposer le film au cinéma. Une décision qui diffère avec la stratégie initiale de YouTube qui était de proposer ses films uniquement sur sa plateforme de streaming.

Ecrit par la réalisatrice américano-iranienne Maryam Keshavarz et Jonathan Mastro, "Viper Club" fera sa première mondiale lors du Festival internatonal du film de Toronto, qui se déroulera du 6 au 16 septembre prochains. Susan Sarandon donnera la réplique à Matt Bomer ('FBI : Duo très spécial'), Lola Kirke ("Gone Girl"), Adepero Oduye ("The Big Short : Le casse du siècle"), Sheila Vand ("Argo"), Julian Morris ("Pretty Little Liars") et Edie Falco ("The Sopranos").

A l'origine baptisé "Vulture Club", le long-métrage racontera l'histoire d'Helen (Susan Sarandon), une ancienne infirmière des urgences qui cherche par tous les moyens à libérer son fils, un journaliste de guerre, retenu prisonnier par des terroristes. Alors que le gouvernement fait traîner les négociations, elle finit par prendre les choses en mains et découvre une communauté secrète de journalistes, philanthropes et avocats qui pourraient bien l'aider dans son combat.

"Le casting extrêmement talentueux offre des performances puissantes et nous sommes ravis de présenter ce film lors du Festival international du film de Toronto et de faire équipe avec Roadside pour proposer ce film au cinéma cet automne", a déclaré Susanne Daniels, la responsable internationale des contenus originaux de Youtube.

Maryam Keshavarz signe son deuxième long-métrage avec "Viper Club", sept ans après "En secret", sorti en 2011. Quant à Susan Sarandon, elle sera également à l'affiche du prochain film de Xavier Dolan, "Ma vie avec John F. Donovan", qui sera également présenté à Toronto.

Le film sortira le 26 octobre aux Etats-Unis avant d'être proposé sur la plateforme YouTube Premium en 2019.