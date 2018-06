Sterling K. Brown rejoint Blake Lively dans "The Rhythm Section"

Récompensé pour son rôle dans la série télévisé "This is Us", Sterling K. Brown mène en parallèle une carrière au grand écran. Après sa participation à "Black Panther", l'acteur apparaîtra dans "The Rhythm Section" aux côtés de la belle et talentueuse Blake Lively.

Selon The Hollywood Reporter, l'acteur Sterling K. Brown aurait rejoint le casting de "The Rhythm Section" dont le casting est déjà composé de Blake Lively et Jude Law. Les détails concernant le personnage incarné par l'acteur primé aux Golden Globes n'ont pas encore été dévoilés.

Le tournage du film réalisé par Reed Morano ("The Handmaid's Tale") est momentanément interrompu depuis janvier suite à une mauvaise chute de son actrice principale, Blake Lively. Cette dernière s'était blessée à la main en effectuant une cascade et a dû être opérée à deux reprises, ce qui a considérablement ralenti la production. Selon The Hollywood Reporter, le tournage devrait reprendre sous peu, à priori au cours du mois de juin en Espagne.

Malgré cette pause, Paramount n'a pas souhaité reculer la date de sortie, prévue pour le 22 février 2019 aux Etats-Unis. En Belgique, le film sortira le 27 février 2019.

Sterling K. Brown est l'une des stars montantes d'Hollywood. Grâce à son rôle de Randall Pearson dans la série phénomène "This is Us" sur NBC, l'acteur de 42 ans a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique en 2018. Une année en or pour l'acteur américain qui aura une pléïade de films à promouvoir dont le reboot de "The Predator" de Shane Black ainsi que le film de science-fiction "Hotel Artemis" de Drew Pearce.