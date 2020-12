Spiderman 3 : Alfred Molina reprend son rôle d'ennemi de l'homme-araignée

Alfred Molina - © Rodin Eckenroth - WireImage

Depuis les années 2000, trois sagas "Spider-Man" différentes ont été portées à l’écran. Molina faisait partie du casting de la première des trois, où il affrontait Tobey Maguire dans le costume de l’homme-araignée. Il y incarnait un scientifique rendu fou par des bras robotiques implantés dans son dos.

D’après The Hollywood Reporter et Variety, l’acteur a été confirmé pour reprendre son rôle dans le troisième volet de la saga Marvel-Disney portée par Tom Holland. Il rejoindra ainsi Jamie Foxx, qui était lui à l’affiche de la seconde saga dans laquelle Andrew Garfield portait le célèbre le costume moulant.

La réunion des différents acteurs et actrices des trois sagas semble désormais être actée, le scénario devant utiliser comme prétexte l’imbrication de différentes dimensions, thème déjà développé dans le film d’animation Spider-Man : New Generation. A Hollywood, on attend d’ailleurs l’officialisation du retour de Maguire et Garfield aux côtés de Holland, mais aussi celui de Kirsten Dunst et Emma Stone qui partageaient l’affiche des différents films.

