"Spider-Man : Far From Home" : J.B. Smoove fera partie du casting

Alors que "Spider-Man : Homecoming" est sorti en juillet 2017, sa suite se prépare activement. Jon Watts sera toujours aux commandes de ce nouvel opus qui verra le retour de sa star, Tom Holland (Spider-Man). Il fera face à Jake Gyllenhaal, qui interprétera le grand méchant du film, Mysterio.

J.B. Smoove fera quant à lui ses premiers pas dans l'univers cinématographique Marvel, annonce le Hollywood Reporter. On ne connait pas encore le rôle qu'interprétera l'acteur, qu'on a pu voir dans "The Millers", "Baby-sitter malgré lui", "Curb Your Enthusiasm" ou encore "Top Five".

Pour la première fois dans un film qui lui est consacré, l'homme araignée n'agira plus seulement à New-York mais également à l'international dans des villes européennes comme Londres.

"Spider-Man : Far From Home" est prévu pour le 10 juillet 2019. Le tournage vient de débuter au Royaume-Uni.