"Sphères" : Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos réunies dans la première série en réalité virtuelle

Les actrices phares de "La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2" donneront de la voix aux côtés d'une autre actrice et surtout chanteuse, Jane Birkin, pour doubler la version française de "Sphères", la première série en réalité virtuelle. Comme la version originale, les actrices devront narrer un chapitre chacune. Les curieux pourront découvrir cette oeuvre artistique dès ce mercredi 6 février et ce jusqu'au 30 mars comme l'indique Le Film Français.

A l'occasion de l'inauguration du nouvel espace dédié à la réalité virtuelle au sein de la Galerie Cinema Anne-Dominique Toussaint à Paris, la galerie d'art proposera pour la première fois l'expérience d'une série en réalité virtuelle. D'après les informations dévoilées par Le Film Français, les spectateurs pourront découvrir du 6 février au 30 mars 2019 la série en trois partie intitulée "Sphères", un mariage subtil entre jeux vidéo, série et art.

Pour la version originale, la réalisatrice Eliza McNitt a fait appel à Jessica Chastain, Millie Bobby Brown ("Stranger Things") et Patti Smith pour narrer les trois chapitres qui composent la série. La version française réunira trois actrices bien connues du public français. Jane Birkin, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos prêteront leur voix pour raconter le voyage spatial.

Primé lors de la dernière Mostra de Venise dans la catégorie de la meilleure oeuvre en réalité virtuelle, "Sphères" nous plonge dans un univers futuriste à la découverte de l'espace. Darren Aronofsky, connu pour être le réalisateur de "Requiem For A Dream" et "Black Swan", en est le producteur.

Ce projet signe les retrouvailles entre Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, six ans après la sortie de "La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2" Le film dramatique avait remporté la Palme d'Or lors du 66e Festival de Cannes la même année. Très discrète depuis sa dernière apparition dans la comédie "Quai d'Orsay" aux côtés de Thierry Lhermitte en 2013, Jane Birkin n'est apparue que dans des courts métrages ou encore un téléfilm intitulé "Bleu Catacombes", diffusé sur France 2 en 2014.