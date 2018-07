"Spawn" : Jeremy Renner rejoint Jamie Foxx

Après le nom de Jamie Foxx annoncé au casting de "Spawn" début juin, the Hollywood Reporter confirme l'identité de celui qui lui donnera la réplique : ce sera Jeremy Renner, révélé en 2009 dans "Démineurs" de Kathryn Bigelow, film qui l'a propulsé dans de nombreux blockbusters : "Mission Impossible", "Avengers", "Captain America: Civil War", "Jason Bourne"...

"Spawn" raconte l'histoire de Al Simmons / Spawn (que Jamie Foxx interprétera), agent secret qui est trahi puis assassiné. Son âme est envoyée en enfer afin que tous les innocents qu'il a tués soient vengés. Mais il fait un pacte avec un démon qui lui permet de retourner sur la Terre et retrouver sa femme cinq ans plus tard. Mais cette dernière a fait son deuil et reconstruit sa vie. Simmons se retrouvera alors au cœur d'une bataille entre l'Enfer et le Paradis.

Jeremy Renner incarnera Twitch, un policier modèle entouré d'officiers corrompus qui finira par travailler avec Spawn.

Le tournage devrait commencer à l'automne.