"SOS Fantômes" : Paul Rudd dans la suite de "Ghostbusters"

L'acteur, connu à l'international pour interpréter Ant-Man dans plusieurs films Marvel ("Captain America: Civil War", "Ant-Man et la Guêpe" et "Avengers: Endgame"), rejoint le quatrième opus de la saga "SOS Fantômes" ("Ghostbusters" en version originale) dirigé par Jason Reitman. L'information a été officialisée ce jeudi sur le compte Twitter officiel de la saga.

Paul Rudd incarnera un professeur dans ce long-métrage qui sera la suite du premier volet de la franchise "SOS Fantômes" sorti en 1984. A l'époque, Ivan Reitman en était le réalisateur. Trente cinq ans plus tard, c'est son fils, Jason Reitman, qui reprend le flambeau en dirigeant ce nouveau film. Le reboot de 2016, porté par un casting féminin et avec Paul Feig aux commandes, ne sera pas pris en compte dans le scénario écrit par Gil Kenan ("Monster House"). Il se focalisera sur une mère célibataire (Carrie Coon) et sa famille (Finn Wolfhard et Mckenna Grace).

Sony Pictures est le distributeur de cette prochaine fiction. Son tournage commencera cet automne pour une sortie prévue le 10 juillet 2020 aux Etats-Unis.

Pour rappel, Jason Reitman a été nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur à deux reprises pour "Juno" (2007) et "In the Air" (2009).