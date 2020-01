Sony développe un 4e "Bad Boys"

Alors que le troisième volet de la saga "Bad Boys", "Bad Boys for Life", vient à peine de sortir en Belgique, ce mercredi 22 janvier, un quatrième opus a déjà été commandé par Sony, annonce le Hollywood Reporter. La franchise, démarrée en 1995, puis suivie d’un deuxième (2003) et d’un troisième long-métrage (2020), ne compte pas s’arrêter de sitôt.

Chris Bremner, qui a travaillé sur "Bad Boys 3", a été choisi pour écrire le script de ce nouveau film. Will Smith et Martin Lawrence, qui incarnent respectivement les lieutenants Mike Lowrey et Marcus Burnett, devraient également être de retour.

Disponible depuis vendredi aux États-Unis, "Bad Boys for Life", dirigé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, a recueilli des critiques globalement positives et aurait déjà amassé 59,2 millions de dollars au box-office américain et canadien. L’intrigue est située dans le Miami des années 90. Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se réunissent pour une nouvelle affaire, alors qu’une nouvelle menace plane sur la ville. Cette aventure ne sera donc pas la dernière du duo.