"Sonic the Hedgehog" : Jim Carrey en discussion pour rejoindre l'adaptation cinématographique du jeu vidéo

L'acteur, vu dans "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ou "Dumb and Dumber", serait bien parti pour intégrer le casting du film réalisé par Jeff Fowler dont ce sera le premier long-métrage.

Selon Variety, Jim Carrey donnera bientôt la réplique à de James Marsden ("Westworld", "X-Men") dans la première adaptation cinématographique de Sonic, le hérisson bleu héros du jeu vidéo créé par Yuji Naka en 1991.

Tourné en mélangeant images de synthèse et prises de vues réelles, le film sera centré sur Sonic et ses amis le renard Tails et de l'échidné Knuckles. Ils tenteront de contrecarrer les plans diaboliques du Docteur Eggman, scientifique fou incarné par Jim Carrey.

"Sonic the Hedgehog" devrait être disponible dans les salles obscures le 15 novembre 2019.