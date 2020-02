"Sonic, le film" fait la course en tête du Box-office mondial

C’est un succès auquel Paramount ne s’attendait pas. Alors que les critiques s’étaient élevées contre le design du petit hérisson bleu, les changements opérés par l’équipe de "Sonic, le film" se sont finalement avérés payants. D’après les chiffres rapportés par ComScore, ce dimanche 16 février, le film a engrangé 100 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 57 millions rien que pour sa sortie sur le sol nord-américain, signant ainsi le meilleur démarrage pour l’adaptation d’un jeu vidéo aux États-Unis. Jusqu’à présent, le record était détenu par "Pokémon : Détective Pikachu" avec Ryan Reynolds et ses 54 millions de dollars encaissés lors de son premier week-end en salles, en mai 2019.

Avec ce lundi 17 février, jour férié aux États-Unis pour le "Presidents Day", les recettes de ce long week-end américain pourraient monter jusqu’à 68-70 millions de dollars de recettes pour le marché nord-américain, prévoit Variety. Un succès qui ne pourra que croître après la sortie du film en Russie, prévue pour le 20 février prochain, puis un mois après, le 20 mars au Japon. La sortie en Chine est pour le moment indéterminée, en raison de l’épidémie du Coronavirus.

"Birds of Prey" descend d’une place

Reine du box-office mondial la semaine dernière, l’actrice australienne Margot Robbie perd une place. "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" se retrouve donc à la deuxième place au classement mondial, en empochant plus de 40,1 millions de dollars au passage. Depuis sa sortie au début du mois, le film d’action porté essentiellement par un casting féminin a engrangé près de 143 millions de dollars de recettes dans le monde.

Le duo implacable, Will Smith et Martin Lawrence, complète le trio de tête avec plus de 22,4 millions de dollars supplémentaires récoltés avec "Bad Boys For Life". Les acteurs devancent même de nouveaux films, tels que "Nightmare Island", l’adaptation de la série télévisée "L’Île fantastique", avec Michael Peña et Lucy Hale.

De leurs côtés, "1917" et "Parasite" continuent d’attirer les spectateurs dans les salles de cinéma en surfant sur leurs victoires aux Oscars. Le film de Sam Mendes se maintient à la quatrième place avec près de 21,7 millions de dollars supplémentaires, tandis que le film Oscarisé et Palme d’Or de Cannes "Parasite", de Bong Joon ho, gagne trois places, avec 18,3 millions de dollars récoltés.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Sonic, le film – 100

02. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn – 40,1

03. Bad Boys For Life – 22,4

04. 1917 - 21,7

05. Nightmare Island – 20

06. Parasite – 18,3

07. Le Voyage du Dr Dolittle – 13,8

08. The Photograph – 12,3

09. The Gentlemen – 10,8

10. Les Filles du docteur March – 8,7