Sofia Vergara, actrice la mieux payée au monde grâce au confinement

Sofia Vergara touche 500.000 dollars par épisode pour Modern Family, dont la dernière saison a été diffusée il y a quelques mois sur ABC, et fait désormais partie du jury d’America’s Got Talent, qui lui assure "au moins dix millions de dollars par saison", sans compter ses divers contrats publicitaires, selon Forbes .

La pandémie de coronavirus a mis un coup d’arrêt à la plupart des grosses productions hollywoodiennes depuis le printemps dernier, ce qui a lourdement pesé sur les revenus des stars : outre leur cachet, elles perçoivent généralement des primes proportionnelles aux entrées dans les salles.

La fermeture des cinémas à cause du Covid-19 et l’absence de nouveaux films a permis à plusieurs autres vedettes du petit écran de se placer dans le peloton de tête aux côtés de Sofia Vergara, observe Forbes. Parmi elles on retrouve Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy ; 8e place avec 19 millions) et Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale : la Servante Ecarlate ; 9e place avec 16 millions).

L’actrice Viola Davis fait son apparition dans le Top 10 pour la première fois (10e place ; 15,5 millions) avec son rôle principal dans la série policière How to get away with Murder, pourtant depuis 2014 sur la chaîne ABC, et la série Le blues de Ma Rainey qui sera prochainement diffusé par Netflix.