Shea Whigham rejoint le casting du prochain "Mission Impossible"

L’acteur américain Shea Whigham, vu dans la série "Boardwalk Empire" et plus récemment dans les films "Kong : Skull Island", "First Man" ou encore "Vice", a trouvé un accord avec Paramount et Skydance pour figurer dans le septième épisode de la saga "Mission Impossible", aux côtés de Tom Cruise.

La venue de Shea Whigham a été officialisée ce vendredi par Christopher McQuarrie, qui réalisera ce nouvel opus après avoir été aux commandes des deux derniers "Mission Impossible" ("Rogue Nation" en 2015 et "Fallout" en 2018). "Vous ne l’aviez pas vu venir", a-t-il écrit sur Twitter avec, en pièce jointe, une photo de l’acteur.

Tom Cruise reprendra son rôle de l’agent Ethan Hunt qu’il tient depuis 1996. Il sera accompagné par l’actrice française Pom Klementieff et Hayley Atwell ("Captain America : Le Soldat de l’hiver", "Avengers : L’Ère d’Ultron", "Ant-Man", "Avengers : Endgame") qui ont signé pour deux films, les volets sept et huit de la franchise. Rebecca Ferguson devrait elle aussi faire partie de l’aventure.

Il est utile de rappeler que le sixième chapitre, "Mission Impossible : Fallout", sorti en août 2018, a affolé le box-office international, avec plus de 790 millions de dollars récoltés à travers le monde. Ce septième blockbuster débarquera dans les salles obscures le 23 juillet 2021, aux États-Unis. La date de sortie en Belgique n’est pas encore connue.