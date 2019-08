Shailene Woodley rejoint Shia LaBeouf et Robert De Niro dans "After Exile"

L'actrice Shailene Woodley, qui joue dans "Big Little Lies" et "Divergente", rejoint le casting du drame réalisé par Michael Stern, "After Exile", d'après un scénario signé Anthony Thorne et Michael Tovo, qui raconte l'histoire vraie de ce dernier.

"After Exile" c'est l'histoire de Mike Delaney (Shia LaBeouf) qui au sortir de prison pour la mort accidentelle d'un innocent lors d'un braquage, doit reconstruire sa vie aux côtés de son père (De Niro), lui aussi ancien criminel. Tous les deux vont essayer de venir en aide à leur jeune frère/fils, également parti sur une mauvaise voie.

Le personnage joué par Robert De Niro, Ted Delaney, est un veuf alcoolique, vivant dans la culpabilité depuis la mort de sa femme. Sa rédemption sera de sauver ses deux fils qui sont sur une mauvaise pente.

Shailene Woodley campera le rôle de Dana, une jeune femme qui a grandi aux côtés de Mike et dont la relation compliquée avec ce dernier l'a plus ou moins fait sombrer dans la drogue et la dépression. À la sortie de prison de Mike, elle va renouer avec les Delaney et s'installer chez eux.

Le tournage du long métrage débutera en novembre à Philadelphie. Le film est produit et financé par la Pacific Shore Films via Anthony Thorne et Steve Snyder.