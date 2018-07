"Seule la vie..." : le créateur de "This is Us" signe un drame avec Oscar Isaac et Olivia Wilde

Mars Films vient de dévoiler la première bande-annonce du dernier film de Dan Fogelman, le créateur de la série à succès "This is Us". Baptisé "Seule la vie..." ("Life Itself"), le drame met en scène Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Patinkin, Laia Costa, Sergio Peris-Mencheta et Alex Monner.

L'intrigue suit Will et Abby, un couple amoureux depuis le lycée qui finit par se marier. Ces jeunes new-yorkais en phase de devenir parents croisent le destin d'autres personnes comme Dylan, une jeune femme perturbée, ou encore Irwin qui tente tant bien que mal d'élever sa petite fille. L'histoire suivra également celle de M. Saccione, un riche propriétaire espagnol entouré de son intendant Javier et de sa femme Isabelle avec leur fils Rodrigo.

Le long-métrage sortira aux Etats-Unis dès le 21 septembre.

Bande-annonce :