Scarlett Johansson dans le drame historique "Jojo Rabbit"

L'actrice américaine Scarlett Johansson incarnera une mère allemande lors de la Seconde Guerre mondiale dans le film "Jojo Rabbit" de Taika Waititi, dont le tournage est prévu pour ce printemps.

Après "Avengers" et "Ghost in the Shell", Scarlett Johansson change de registre le temps d'un film. L'actrice américaine sera l'un des visages principaux du prochain long-métrage de Taika Waititi, réalisateur de "Thor : Ragnarok", annonce Variety. Le tournage devrait commencer ce printemps.

Baptisé "Jojo Rabbit", l'intrigue se déroulera lors de la Seconde Guerre mondiale et suivra un jeune Allemand qui découvre que sa mère, incarnée par Scarlett Johansson, cache une fille juive chez eux. Le garçon s'invente alors un ami imaginaire.

Connu pour avoir réalisé la dernière aventure de "Thor" au grand écran en 2017, Taika Waititi s'est vu offrir plusieurs réalisations de films, dont une adaptation live du manga "Akira". Mais le réalisateur néo-zélandais a confirmé que son prochain projet serait "Jojo Rabbit", comédie au scénario original sur la Deuxième Guerre mondiale. Reste désormais à dénicher le jeune acteur qui jouera le fils de Scarlett Johansson, son ami imaginaire étant campé par le réalisateur lui-même .

Scarlett Johansson s'était tournée ces dernières années vers les films d'action tels que "Ghost in the Shell" ou encore la comédie "Pire Soirée" en 2017. Elle sera le 25 avril à l'affiche du prochain Marvel "Avengers : Infinity War" dans lequel elle reprend son rôle de Black Widow.