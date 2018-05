Sarah Hyland à la tête d'une comédie romantique

Sarah Hyland, connue pour jouer Haley Dunphy dans la comédie "Modern Family" sur ABC, va revenir sur le grand écran dans le rôle principal d'une comédie romantique, ont rapporté les médias américains. Le tournage devrait débuter dès le 21 mai à Los Angeles.

Dirigé par Robert Luketic ("La revanche d'une blonde"), "The Wedding Year" suivra la vie de Mara Hickey, une jeune photographe de Los Angeles qui n'est pas prête de se marier. Mara devra faire face à la pression de la société lorsqu'elle et son petit ami, prêt à s'engager, sont invités à quinze mariages au cours de la même année.

Produit par la société Lakeshore avec l'aide de Sarah Hyland, le film sera présenté à la vente lors du Marché du Film pendant le Festival de Cannes du 8 au 19 mai 2018. "The Wedding War" marque la deuxième collaboration entre le réalisateur Robert Luketic et Lakeshore après la sortie de "L'Abominable Vérité" en 2009 avec Katherine Heigl et Gerard Butler.

Sarah Hyland est toujours l'une des stars de la chaîne ABC avec la série à succès "Modern Family" qui est dans sa neuvième saison actuellement. La série, plusieurs fois primée, reviendra pour sa dixième et dernière saison lors de la saison 2018-2019.