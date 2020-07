Sami Bouajila à propos d'"Un fils" : à travers ce film, j'ai redécouvert la Tunisie

L'acteur d'origine berbère, joue dans le film "Un fils", du réalisateur Mehdi Barsaoui, qui sort en salles cette semaine.

"Un fils" raconte l'histoire de Farès et Meriem qui retournent en 2011 dans le pays de leurs racines, le Tunisie, avec leur fils, Aziz. Le couple a grandi dans un environnement privilégié, et s’est épanoui dans un mode de vie occidental. Lors d’un déplacement en voiture, la famille est victime d’une attaque terroriste et le petit garçon est blessé. Emmené à l’hôpital, le diagnostic tombe : il a besoin d’urgence d’une greffe du foie. En plein désarroi, Farès découvre alors la complexité de son pays, l’opacité de ses décisions, et les mafias de trafics d’organes…

Sami Bouajila (révélé au grand public avec le triomphe cannois d’"Indigènes ") excelle dans le rôle de cet homme traversé par des sentiments contradictoires. Et pour son premier long-métrage, Mehdi Barsaoui parvient à mêler chronique politique et suspense familial – comme l’avait si bien réussi le cinéaste iranien Asghar Farhadi dans "Une séparation". C’est cette double dimension qui fait la richesse d’ "Un fils", drame qui tient en haleine de bout en bout.