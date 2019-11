Sam Worthington rejoint Russell Crowe dans "The Georgetown Project"

Selon le Hollywood Reporter, Sam Worthington ("Avatar", "Terminator Renaissance") et David Hyde Pierce ("Frasier") ont décroché des rôles principaux dans le thriller "The Georgetown Project", distribué par Miramax. Le film sera écrit et réalisé par Joshua John Miller et M.A. Fortin, connus pour avoir créé la série "Reine du Sud" ("Queen of the South" en version originale). Le long-métrage raconte l’histoire de l’acteur Anthony Miller, interprété par Russell Crowe, dont la santé se dégrade alors qu’il commence à tourner un film d’horreur surnaturel. Sa fille (Ryan Simpkins), avec qui il n’a plus beaucoup de contact, se demande s’il ne retombe pas dans ses addictions passées ou si quelque chose de plus sombre est en jeu.

Les personnages qu’interpréteront Sam Worthington et David Hyde Pierce n’ont pas été dévoilés. La chanteuse Chloe Bailey fait également partie du casting. Elle prêtera ses traits à Blake Holloway, une actrice jouant aux côtés de Miller dans la fiction. Tracey Bonner et Samantha Mathis sont aussi annoncées. Il est à noter que "The Georgetown Project" fait partie des deux films vendus par Miramax lors de l’édition 2019 du marché du film américain, avec le thriller "Cash Truck" de Guy Ritchie.